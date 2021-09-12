Мокрый снег и ночные заморозки задержатся в Свердловской области до 15 сентября

К середине недели воздух днём прогреется до +21°С на юге области. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайшие дни на Среднем Урале ожидаются дожди с мокрым снегом, заморозки и порывистый ветер до 15 метров в секунду. При этом к середине недели воздух днём прогреется до +21 °С на юге области.

Согласно данным Уральского гидрометцентра, в ночь на понедельник, 13 сентября, на Среднем Урале ожидается 0...+4 °С, а в некоторых районах области будут заморозки до -4 °С. Следующей ночью будет немного теплее - от +3 до +8 °С, но заморозки в районе -3 °С сохранятся. Ночью 15 сентября будет ещё теплее - воздух прогреется до +8...+13 °С на юге и +2...+7 °С на севере.

В первый день рабочей недели потепления не будет - столбики термометров будут показывать привычные +9...+14 °С, но ко вторнику-среде температура поднимется до +16...+21 °С в южной части региона. При этом сильный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду никуда пока не уйдёт.

В Екатеринбурге будет немного теплее, чем в муниципалитетах - первую половину недели температура воздуха днём будет разнится от +12 до +21 °С, а ночью - от +4 до +13, с заморозками до -1 °С в окрестностях уральской столицы 13 сентября. Ветер западный 5-10 метров в секунду. 14 и 15 сентября ожидается умеренный дождь.

К слову, сегодня в Свердловской области действует штормовое предупреждение.