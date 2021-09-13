Бабье лето: в середине сентября в Свердловской области потеплеет до +20°С

Бабьим летом обычно называют период тёплой и сухой погоды в сентябре или в первой половине октября. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловскую область ненадолго вернётся тёплая погода. Во вторник в Екатеринбурге потеплеет до +19...+21 °С.

Бабье лето будет недолгим, уже к четвергу дневная температура воздуха опустится ниже +10 °С.

Сегодня, 13 сентября, по данным синоптиков Уральского гидрометцентра, будет ещё прохладно - до +10...+15°С. Местами пройдут небольшие дожди, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями.

В ночь на вторник ожидаются заморозки местами до -3 °С. При этом в целом по области ночная температура воздуха составит +3...+8 °С. Днём 14 сентября на юге Среднего Урала резко потеплеет. На юге будет до +16...+21 °С, на севере - до +7...+12 °С. При этом в некоторых районах ожидаются дожди, на севере - с мокрым снегом.

В ночь на среду минусовых температур не предвидится. Днём 15 сентября на юге столбики термометров поднимутся до +16...+21 °С, на севере - до +8...13 °С. Ветер западный с переходом днёººм на южный 5-10 м/с, порывы до 15-17 м/с.

Добавим, что бабьим летом обычно называют период тёплой и сухой погоды в сентябре или в первой половине октября.