В Екатеринбурге пройдут дожди с мокрым снегом

В начале следующей недели мокрый снег может пролетать и в южной половине Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Уральские синоптики прогнозируют скорое возвращение холодной погоды. Первый мокрый снег пройдёт в Екатеринбурге.

Снег также ожидается в начале следующей недели - с 20 сентября.

"На юге Свердловской области, а также на Южном Урале температура воздуха достигнет 15-20° 14 и 15 сентября. Северных районов Среднего Урала тепло почти не коснётся. Во второй половине текущей недели ветер вновь подует с севера, будет холодно. В начале следующей недели мокрый снег может пролетать и в южной половине Свердловской области", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Добавим, что уже завтра воздух в регионе не прогреется больше чем +7...+12°С. На Среднем Урале, в том числе в Екатеринбурге ожидаются облачность, осадки в виде дождя с мокрым снегом, местами сильные. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В ночь на 17 сентября будет всего 0...+5°С. Днём в пятницу будет ещё прохладнее - до +4...+9°С. Синоптики обещают облачность, кратковременные дожди с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.