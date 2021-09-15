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15 сентября 2021, 14:51

МЧС предупреждает свердловчан об очень сильных дождях 16 сентября

Дожди

Спасатели напоминают свердловчанам о мерах безопасности в неблагоприятную погоду. Фото: Владимир Мартьянов.

На Среднем Урале в четверг, 16 сентября, ожидаются сильные ливни с порывами ветра до 15 метров в секунду. Спасатели напоминают свердловчанам о мерах безопасности в неблагоприятную погоду.

Свердловское МЧС рекомендует жителям региона 16 сентября воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, рыбалок, охоты и занятий экстремальными видами спорта. Если ливень застал вас на улице, не пытайтесь укрыться в подземных переходах и низинах, а постарайтесь спрятаться в здании, которое находится как можно выше уровня подтопления.

Автомобилистам не рекомендуется преодолевать подтопленные участки, так как в них могут быть ямы и предметы, способные пробить колесо. Попав под сильный дождь, нужно остановиться у обочины, включить аварийные огни и переждать ливень. При сильном подтоплении, рекомендуется выйти из машины и найти возвышенность или ближайшее здание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Кроме того, владельцам частных домов необходимо подготовить ливневую канализацию для недопущения подтопления участка.

О возникновении происшествий следует сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - "101" или на единый номер вызова экстренных служб "112".

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, днём 16 сентября на Среднем Урале ожидается +6...+11°С. Кроме сильных дождей на территории региона может выпасть мокрый снег, это касается и Екатеринбурга.

Ранее "Областная газета" сообщала о возвращении холодов в Свердловскую область. В конце текущей недели - начале следующей в уральской столице выпадет мокрый снег.

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