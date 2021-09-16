В Новомариинское водохранилище выпустил 10 тысяч штук молоди сазана

От зарыбления выиграет не только природа, но и рыбаки. Фото: УГМК

На Новомариинском водохранилище состоялась традиционная акция по зарыблению водоёма. Работники Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ, предприятие металлургического комплекса УГМК) выпустили в пруд 10 тысяч сеголетков (рыбка, прожившая первое лето после своего рождения) сазана.

Данная акция состоялась в рамках соглашения о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между правительством Свердловской области и СУМЗом. Восстановлением водных биологических ресурсов предприятие занимается с 2011 года. Как рассказали в пресс-службе УГМК, за десять лет состоялось 11 зарыблений. Сотрудники предприятия выпустили в реку Чусовая, Новомариинский и Ревдинский пруды более 2,1 миллиона рыб. Среди них сиг, стерлядь, белый амур, толстолобик, судак, сазан. На эти цели было потрачено порядка 7 миллионов рублей.

Масса каждой рыбки превышает 20 граммов. Молодых сазанов вырастили в Зеленоборском и Тепловском рыбопитомниках. К месту выпуска рыбу доставили в так называемых «живых» машинах. В кузовах автомобилей были размещены специальные баки с водой. В них были обеспечены постоянная аэрация и температура.

«То, что мы видим сегодня, — это завершающий этап, ему предшествовала большая работа".

Как рассказал руководитель Уральского филиала «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» Кирилл Ершов, специалисты института сделали мониторинг данного водоёма. «Мы определились, исходя из кормовой базы, из размеров водоёма с количеством и видами рыбы, которую можно запускать. Цель многоаспектная: и чтобы рыбы было больше, и водоём был чище, и чтобы для рыбаков было хорошо, и для природы тоже», - отметил учёный.

«Эту акцию будем продолжать, для нас это очень важно. Хотим, чтобы наши водоёмы были чистые, поэтому специально выбираем такие рыбные культуры. Плюс это досуг для наших работников, для жителей Ревды – они будут приезжать рыбачить», — подчеркнул директор ПАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов.

Справка Сазан — крупная всеядная рыба семейства карповых, неприхотлива, живёт в среднем до 35 лет. В естественных условиях к 7 годам достигает веса 2-3 килограммов.

Как писала «Областная газета», вчера стало известно, что в Нижнетагильский городской пруд выпустили 20 698 мальков сазана. Зарыбление водоёма проходит в рамках реализации проекта «Тагильская лагуна — 2». Молодь сазана также привезли из Зеленоборского рыбопитомника - рыбопосадочный материал был предоставлен ФГБУ «Главрыбвод».