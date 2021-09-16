В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение с 17 по 21 сентября

На Среднем Урале ожидаются дожди, мокрый снег, ветер с порывами до 15 метров в секунду и ночные заморозки до -4°С. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале объявлено пятидневное штормовое предупреждение. Дожди, мокрый снег, ветер с порывами до 15 метров в секунду и ночные заморозки до -4°С продлятся в регионе с 17 по 21 сентября.

Об этом говорится на сайте ФКУ "Уралуправтодор". Соответствующая информация есть и на сайте Уральского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ближайшие три дня на территории региона дневная температура воздуха будет разниться от +3°С до +10°С, а ночная - от 0 до +5°С, в некоторых районах будут заморозки до -2°С. С пятницы по воскресенье по всей области, включая Екатеринбург, ожидаются умеренные дожди, мокрый снег и северо-западный ветер 4-9 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Автомобилистов Свердловской области просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. В такую погоду возрастает риск ДТП и возникновения бытовых пожаров.