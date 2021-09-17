МЧС предупреждает свердловчан о сильном ветре 18 сентября

МЧС напоминает жителям региона о правилах безопасности в такую погоду. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале в субботу, 18 сентября, ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. МЧС напоминает жителям региона о правилах безопасности в такую погоду.

Спасатели просят свердловчан внимательнее относится к разведению огня на улице, так как ветер может спровоцировать пожар. Также рекомендуется держаться подальше от навесных конструкций, строительных площадок, плохо закреплённых объектов, мостов, эстакад, линий электропередач и деревьев

Все работы на высоте и открытом воздухе следует приостановить. Эта же рекомендация относится и к садоводам.

Парковать автомобили в ветреную погоду вблизи деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий может быть опасно, так как они могут повредить машину при падении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, вчера в Свердловской области объявили пятидневное штормовое предупреждение. Дожди, мокрый снег, ветер с порывами до 15 метров в секунду и ночные заморозки до -4 °С продлятся в регионе с 17 по 21 сентября.