МЧС: В Свердловской области 19 сентября ожидается ветер до 20 м/с

МЧС по Свердловской области продлило предупреждение о сильном ветре. 19 сентября его скорость в порывах будет достигать 20 м/с.
МЧС напоминают, что в ветреную погоду может осложниться пожароопасная обстановка, поэтому необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.
Также стоит держаться подальше от лёгких построек, зданий, деревьев, линий электропередач и рекламных щитов. Опасность в том числе представляет и кровля.
Автовладельцам советуют быть внимательными и не парковать машину вблизи деревьев и фасадов зданий. Лучший способ защиты автомобиля от последствий непогоды – крытая парковка.
Напомним, в Свердловской области по 21 сентября объявлено штормовое предупреждение.
Сюжет
Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?