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18 сентября 2021, 16:40

МЧС: В Свердловской области 19 сентября ожидается ветер до 20 м/с

берёзы под ветром

В такую погоду есть риск падения деревьев. Фото: Галина Соловьёва

МЧС по Свердловской области продлило предупреждение о сильном ветре. 19 сентября его скорость в порывах будет достигать 20 м/с.

МЧС напоминают, что в ветреную погоду может осложниться пожароопасная обстановка, поэтому необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.

Также стоит держаться подальше от лёгких построек, зданий, деревьев, линий электропередач и рекламных щитов.  Опасность в том числе представляет и кровля.

Автовладельцам советуют быть внимательными и не парковать машину вблизи деревьев и фасадов зданий. Лучший способ защиты автомобиля от последствий непогоды – крытая парковка.

Напомним, в Свердловской области по 21 сентября объявлено штормовое предупреждение.

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Областная газета Свердловской области

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