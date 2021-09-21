Синоптики предупреждают свердловчан о смоге до 26 сентября

На Среднем Урале объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Фото: Павел Ворожцов.

На Среднем Урале объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Смог продержится в регионе до конца текущей недели.

Об этом сообщается на сайте Уралгидрмоета.

"С 20:00 21 сентября на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - сообщают синоптики.

Предупреждение будет отменено в 20:00 26 сентября.

Ранее "Областная газета" писала, что уральские синоптики прогнозируют сухую осеннюю погоду в ближайшие дни, ночные заморозки на время отступят. Уже к началу следующей недели вернутся осадки, погода ухудшится, в том числе на юге Свердловской области.