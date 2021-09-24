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Общество / Природа
24 сентября 2021, 17:03

Осень на Серовском тракте из окна автомобиля. Фото

Деревья отражаются в воде

В субботу синоптики обещают хорошую погоду. Фото: Павел Ворожцов

Показываем, как выглядит осень на Серовском тракте. Фотографии сделал фотокорреспондент "Областной газеты" во время командировки на север Свердловской области.

На Серовском тракте наступила золотая осень. Листва на деревья радует глаз всеми оттенками жёлтого.

Фото: Павел Ворожцов

В субботу синоптики обещают хорошую погоду. Днём 25 сентября столбики термометров покажут +10...+15°С, правда в воскресенье, 26 сентября – всего +5, +10°С.

Фото: Павел Ворожцов

На полях остались дикорастущие травы. Уже собрано 80% зерновых и зернобобовых культур с площади в 250 тысяч гектаров.

Фото: Павел Ворожцов

Местами листва уже начинает краснеть. Кадры сняты во время очередной командировки. Куда и для чего? Читаете "Областную газету" и скоро узнаете.

Фото: Павел Ворожцов

Областная газета Свердловской области

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