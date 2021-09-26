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Общество / Природа
26 сентября 2021, 12:00

Кремль опубликовал фото Владимира Путина с осеннего отдыха в Сибири

Владимир Путин

Владимир Путин отдыхал в Сибири. Фото: пресс-служба Кремля

Кремль опубликовал фотографии Владимира Путина с отдыха в Сибири. Там он провёл несколько дней, наслаждаясь природой российского региона.

Президент России Владимир Путин провёл несколько дней в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Глава государства заночевал в палатке, а также успел половить рыбу. Отпуск Владимира Путина прошёл в начале сентября.

Во время отдыха российский лидер также наблюдал за животными. Он впечатлился размером маралов, которые обитают в этих леса. Владимир Путин и Сергей Шойгу разговаривали вполголоса, чтобы не спугнуть лесных обитателей.

Фото: пресс-служба Кремля
Фото: пресс-служба Кремля
Фото: пресс-служба Кремля
Фото: пресс-служба Кремля
Фото: пресс-служба Кремля
Областная газета Свердловской области

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