Кремль опубликовал фото Владимира Путина с осеннего отдыха в Сибири

Кремль опубликовал фотографии Владимира Путина с отдыха в Сибири. Там он провёл несколько дней, наслаждаясь природой российского региона.
Президент России Владимир Путин провёл несколько дней в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Глава государства заночевал в палатке, а также успел половить рыбу. Отпуск Владимира Путина прошёл в начале сентября.
Во время отдыха российский лидер также наблюдал за животными. Он впечатлился размером маралов, которые обитают в этих леса. Владимир Путин и Сергей Шойгу разговаривали вполголоса, чтобы не спугнуть лесных обитателей.