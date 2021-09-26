Темы дня

Общество / Природа
26 сентября 2021, 16:19

МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение на 27 сентября

Обваленное дерево

Сильный ветер нередко приводит к обрушению деревьев. Фото: Павел Ворожцов

МЧС по Свердловской области выпустило предупреждение о сильном ветре. 27 сентября его скорость в порывах будет достигать 20 м/с.

об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. Сотрудники ведомства рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности.

Сильный ветер может оборвать электропровода, повредить кровлю зданий. В связи с этим спасатели просят жителей не выходить на улицу без особой необходимости, не проводить работы на открытом воздухе и высоте. Если ветер застал вас на улице - не находитесь около стен домов, так как с крыш и балконов могут упасть шифер и другие предметы.

Автовладельцам советуют не парковаться вблизи деревьев и рекламных щитов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.09.2021, 17:22 / Политика
В Германии сегодня выбирают нового канцлера
26.09.2021, 16:19 / Общество
МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение на 27 сентября
26.09.2021, 15:38 / Общество
В Нижнем Тагиле при ремонте школы нашли рельсы демидовской узкоколейки
26.09.2021, 14:37 / Общество
В СКР сообщили, что пропавшая в Екатеринбурге 14-летняя девушка выходит на связь
26.09.2021, 13:37 / Общество
За сутки в России коронавирусом заболели 22 498 жителей