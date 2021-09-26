МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение на 27 сентября

Сильный ветер нередко приводит к обрушению деревьев. Фото: Павел Ворожцов

МЧС по Свердловской области выпустило предупреждение о сильном ветре. 27 сентября его скорость в порывах будет достигать 20 м/с.

об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. Сотрудники ведомства рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности.

Сильный ветер может оборвать электропровода, повредить кровлю зданий. В связи с этим спасатели просят жителей не выходить на улицу без особой необходимости, не проводить работы на открытом воздухе и высоте. Если ветер застал вас на улице - не находитесь около стен домов, так как с крыш и балконов могут упасть шифер и другие предметы.

Автовладельцам советуют не парковаться вблизи деревьев и рекламных щитов.