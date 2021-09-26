В Свердловской области ожидаются заморозки до -5°C и ветер до 20 м/с

Ночью будут заморозки. Фото: Оксана Жилина

Свердловскую область ждут заморозки до -5°C. Кроме того, в понедельник будет действовать штормовое предупреждение.

В понедельник, 27 сентября, в области ожидается облачная с прояснениями погода, местами может пройти небольшой дождь и мокрый снег. В светлое время суток температура воздуха составит +4...+9 °C. Ночью температура опустится до -3 °C. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

В столице Урала в понедельник облачно с прояснениями, днём преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +7...+9 °C, ночью до +3°C.

Во вторник, 28 сентября, согласно прогнозам Уральского управления гидрометцентра, на территории региона будет переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём температура будет на уровне +4...+9 °C, ночью - от 0 до +3 °C, в некоторых местах до -4 °C.

В Екатеринбург в этот день ожидается переменная облачность. Столбик термометра поднимется до +7...+9 °C, ночью - до +3°C.

В среду, 29 сентября, в Свердловской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +3...+8 °C, ночью - до +2°C, заморозки до -5°C.

В этот день в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днём температура воздуха составит +6...+8 °C, ночью - до +2°C.

Напомним, МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение на 27 сентября.