На севере Свердловской области трава покрылась первым инеем

Воздух в ближайшие дни будет прогреваться в Свердлвской области лишь до +5...+10°С. Фото: Александр Мызников

Утром 29 сентября трава на севере Свердловской области покрылась первым инеем. В ближайшие ночи ожидаются заморозки до -5°С, а 1 октября синоптики прогнозируют мокрый снег.

Снимками утреннего инея с "Областной газетой" поделился читатель из п. Лобва Новолялинского ГО.

"Утром вышли из дома, а на улице всё покрыто инеем, морозно, -5°С", - рассказал читатель "ОГ".

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, воздух в ближайшие дни будет прогреваться в Свердлвской области лишь до +5...+10°С. Осадки в виде дождя и мокрого снега придут в конце недели, но это ненадолго. Уже на следующей неделе вероятны несколько сухих и тёплых дней с температурой до +11...+15°.

Фото: Александр Мызников

Фото: Александр Мызников

Фото: Александр Мызников