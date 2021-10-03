В Екатеринбурге 3 октября пошёл первый снег

Снег был в нескольких районах Екатеринбурга. Фото: Владимир Мартьянов

3 октября в столице Урала пошёл первый снег. В прошлом году это произошло раньше, 21 сентября.

Сразу несколько читателей "Областной газеты" сообщили нам о первом пролетающие снеге. Маленькие не частые снежинки видели жители Втузгородка, Широкой речки и Юго-Западного. Они ложились на землю и сразу таяли.

По данным Уральского гидрометцентра, в столице Урала сегодня ожидается облачная погода с прояснениями и слабые осадки в виде дождя, временами с мокрым снегом. Температура воздуха составит +4...+6°C.

Напомним,в прошлом году Екатеринбург засыпало первым снегом 21 сентября. Тогда ожидался дождь вместо снега. Поэтому горожане, вышедшие на улицы утром, спасались от него с помощью зонтиков.