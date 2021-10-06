Реки в Свердловской области не смогли восстановить водный запас в начале осени

Маловодье коснулось и реку Исеть. Фото: Павел Ворожцов

В этом году многие реки Свердловской области обмелели. Они не успели восстановить водные ресурсы за начало осени.

Как рассказали специалисты Уралгидрометцентра, уровень воды в реке Уфе (г. Красноуфимск) в сентябре на 1 см ниже самого низкого показателя, который когда-либо наблюдался в этом месяце.

Более серьёзная ситуация с рекой Чусовой. Уровень воды в черте села Косой Брод на 5 см ниже показателей за предыдущие годы. Водность Чусовой, где располагается посёлок городского типа Староуткинск, в три раза меньше нормы, а Сосьвы - в 2,5 раза меньше нормы.

"В первой пятидневке октября небольшие подъёмы воды отмечались лишь в отдельных реках и были в основном кратковременными. Отличилась только река Тавда, где 15 дней продолжается дождевой паводок. Общее повышение уровня воды по уральским меркам здесь небольшое, 1,1 м", - говорится в сообщение метеорологов.

Они добавляют, что сейчас самая крупная артерия Свердловской области выходит на пик паводка. В её нижнем течении ещё регистрируется слабый подъём воды, а в районе села Таборы уже начался спад.

Напомним, с 1 сентября началась переброска стока воды из Нязепетровского водохранилища на реке Уфа в Чусовую для пополнения водохранилищ на территории Свердловской области и обеспечения бесперебойного водоснабжения Екатеринбурга. 10 сентября эта вода уже поступила в дома жителей столицы Урала.

Ранее "Областная газета" сообщала, что из-за жаркой погоды на Урале в большинстве рек упал уровень воды. Некоторые из них обмелели на 50-70%. Также из-за засухи сильно обмелело озеро Щелкун близ Сысерти. "ОГ" разбиралась, не коснётся ли это других водоёмов региона.

Добавим, что в ближайшие дни сильных осадков в Свердловской области по-прежнему не предвидится.