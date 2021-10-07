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7 октября 2021, 16:08

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 8 октября

непогода

МЧС предупредило свердловчан о сильном ветре 8 октября. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Непогода обрушится на север региона 8 октября.

В ГУ МЧС России по региону рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности. Находясь дома стоит закрыть окна и отключить электроприборы. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо отойти подальше от неустойчивых конструкций, при возможности укрыться в здании.

Автовладельцев просят быть внимательнее на дорогах - попытайтесь избегать резких манёвров. Также водителям не стоит парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов.

Об инцидентах и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

По данным Уральского гидрометцентра, до 11 октября на юго-востоке региона сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).

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Областная газета Свердловской области

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