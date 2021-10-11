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Общество / Природа
11 октября 2021, 07:02

Екатеринбург накрыл едкий смог

Смог

В МЧС журналистам сообщили, что запах гари в городе появился  от тлеющего торфяника вблизи Солнечного. Фото: Ксения Меньшикова

В ночь на 11 октября Екатеринбург затянуло дымом. На едкий запах гари жалуются жители Солнечного, Академического и Широкой Речки.

Утром смогом накрыло высотки практически во всех районах города, в низинах дым не такой сильный, но запах гари ощущается везде. При этом сутками ранее синоптики сняли предупреждение о смоге, объявленное из-за слабого неустойчивого ветра.

"Утром весь Академический был в тумане. Запах гари такой сильный, что ощущается уже подъезде, а потом всю дорогу в машине, даже одежда пропахла. В центре города смог уже не так заметен", - рассказал читатель "Облгазеты" Александр Чокан.

В Единой дежурной диспетчерской службе Екатеринбурга сообщили, что запах гари в городе появился от тлеющего торфяника вблизи Солнечного. Эту информацию "Областной газете" подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. "По имеющейся информации - да, торфяник", - ответили в МЧС на вопрос "ОГ" о происхождении смога. В ЕДДС не исключили, что торфяники могут гореть и в Академическом. В диспетчерской службе заверили, что все специалисты уже в курсе ситуации.

Добавим, что накануне в МЧС сообщали, что тушили природный пожар вблизи микрорайона Солнечный, там горела сухая трава. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).

"Для контроля обстановки в Солнечный была направлена оперативная группа Главного управления  МЧС России по Свердловской области. В ходе обследования открытых очагов горения не выявлено. Тление происходит в толще торфяника на большой глубине.  Для мониторинга пожарной обстановки планируется задействовать беспилотную авиационную систему", - сообщили также позденее в МЧС.

Жителям Екатеринбурга рекомендуют:

  • окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе);
  • открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном;
  • употреблять больше жидкости, фруктов и овощей,
  • максимально ограничить курение,
  • избегать употребления спиртных напитков,
  • отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки,
  • чаще проводить влажную уборку, всеми мерами увлажнять воздух (бытовые увлажнители, очистители воздуха);
  • при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога обращаться к врачу.
    Академический утром 11 октября. Фото: Александр Чокан
    Областная газета Свердловской области

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