Екатеринбург накрыл едкий смог

В МЧС журналистам сообщили, что запах гари в городе появился от тлеющего торфяника вблизи Солнечного. Фото: Ксения Меньшикова

В ночь на 11 октября Екатеринбург затянуло дымом. На едкий запах гари жалуются жители Солнечного, Академического и Широкой Речки.

Утром смогом накрыло высотки практически во всех районах города, в низинах дым не такой сильный, но запах гари ощущается везде. При этом сутками ранее синоптики сняли предупреждение о смоге, объявленное из-за слабого неустойчивого ветра.

"Утром весь Академический был в тумане. Запах гари такой сильный, что ощущается уже подъезде, а потом всю дорогу в машине, даже одежда пропахла. В центре города смог уже не так заметен", - рассказал читатель "Облгазеты" Александр Чокан.

В Единой дежурной диспетчерской службе Екатеринбурга сообщили, что запах гари в городе появился от тлеющего торфяника вблизи Солнечного. Эту информацию "Областной газете" подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. "По имеющейся информации - да, торфяник", - ответили в МЧС на вопрос "ОГ" о происхождении смога. В ЕДДС не исключили, что торфяники могут гореть и в Академическом. В диспетчерской службе заверили, что все специалисты уже в курсе ситуации.

Добавим, что накануне в МЧС сообщали, что тушили природный пожар вблизи микрорайона Солнечный, там горела сухая трава. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).

"Для контроля обстановки в Солнечный была направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Свердловской области. В ходе обследования открытых очагов горения не выявлено. Тление происходит в толще торфяника на большой глубине. Для мониторинга пожарной обстановки планируется задействовать беспилотную авиационную систему", - сообщили также позденее в МЧС.

Жителям Екатеринбурга рекомендуют: окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе);

открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном;

употреблять больше жидкости, фруктов и овощей,

максимально ограничить курение,

избегать употребления спиртных напитков,

отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки,

чаще проводить влажную уборку, всеми мерами увлажнять воздух (бытовые увлажнители, очистители воздуха);

при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога обращаться к врачу.