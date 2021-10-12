На юге Екатеринбурга локализовали тление торфа

Спасатели сообщали накануне, что общая площадь тления составляет 120 гектаров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге практически локализовали тление торфа. Минувшей ночью проводилось окарауливание территории. Уже утром 12 октября жители города, которые накануне жаловались на сильный запах гари, сообщили, что его нет.

Загрезнения воздуха и превышения концентрации вредных веществ не выявлено.

"Оперативные действия пожарно-спасательных подразделений позволили локализовать тление торфа на юге г. Екатеринбурга. В настоящий момент наблюдаются небольшие очаги тления на общей площади 7,8 га. Огнеборцы продолжают проливку территории. Тушение осложняется глубиной залегания очагов тления до 9 метров", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что сутки назад на густой смог и едкий запах гари пожаловались жители сразу нескольких микрорайонов Екатеринбурга - Солнечного, Академического и Широкой Речки. В МЧС объяснили, что запах гари в городе появился от тлеющего торфяника вблизи Солнечного. В диспетчерской службе заверили, что все специалисты в курсе ситуации. Спасатели сообщали накануне, что общая площадь тления составляет 120 гектаров.