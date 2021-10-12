В Свердловской области расширили зону карантина по африканской чуме свиней

Зоны карантина запрещено посещать посторонним лицам, заготавливать там корма и подстилочный материал для свиней, а также заезжать на территории на транспорте. Фото: Павел Ворожцов

Карантин по африканской чуме свиней введён на территориях свинокомплексов двух колоний в Нижнем Тагиле, в лесном массиве Ирбитского района и на мусорном полигоне в Богдановичском районе. Ограничительные меры будут действовать там до 10 декабря.

Соответствующие распоряжения подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. До этого в областном департаменте ветеринарии сообщали о выявлении свалок с останками животных в с. Калиновское Камышловского района и в Богдановичском районе и очагах африканской чумы свиней на территориях нижнетагильских исправительных колоний.

Согласно документам, зоны карантина запрещено посещать посторонним лицам, заготавливать там корма и подстилочный материал для свиней, а также заезжать на территории на транспорте. Кроме того, в лесном массиве Ирбитского района (координаты N57°10,656; E062°41,951) запрщается охотиться, если речь идёт не об охоте в целях регулирования охотничьих ресурсов.

Будет определена зона в радиусе 5 км от каждого очага в Нижнем Тагиле, Ирбитском и Камышловском районах, из которой нельзя будет вывозить животных, а также проводить там ярмарки, связанные с перемещением свиней.

Главам Нижнего Тагила и Ирбитского МР Владиславу Пинаеву и Алексею Никифорову рекомендовано принять меры, направленные на ликвидацию африканской чумы свиней.

Ранее свердловские ветеринарные службы выпустили обращение к владельцам личных подсобных хозяйств, в которых есть свиньи. Их попросили незамедлительно обращаться к ветеринарам в случае проявления признаков недомогания у животных.

Напомним, что режим ЧС из-за африканской чумы свиней введён также в пяти свердловских муниципалитетах. Речь идёт о Камышловском районе, Камышловском ГО, ГО Богданович, Сухой Лог и Пышминском ГО. Первый очаг был выявлен в одном из подсобных хозяйств в селе Калиновском - там три животных заразились африканской чумой свиней. На поражённой территории - в личном хозяйстве гражданина Савина и в радиусе 20 км от него начали изымать свиней.

Читайте также:

Крупнейший свинокомплекс Урала оказался в непосредственной близости от очага африканской чумы свиней.

В селе Патруши вели карантин из-за вспышки птичьего гриппа.