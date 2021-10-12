Средний Урал – в топ-10 лидеров по сокращению углеродных выбросов

Сбор и переработка отходов могут сделать нашу область и планету чище, но нужно, чтобы за это всерьёз взялись везде. Фото: Павел Ворожцов

Независимая международная природоохранная некоммерческая организация Greenpeace провела опрос официальных органов разных субъектов Российской Федерации на выявление готовности к низкоуглеродному («зелёному») развитию. Составленный рейтинг, как заявляют эксперты организации, демонстрирует включённость регионов в климатическую повестку, активность их действий по снижению выбросов парниковых газов, а также инновационность и целесообразность проводимых мер. Свердловская область вошла в топ-10 этого рейтинга. Что это значит и действительно ли действия нашего региона влияют на сокращение углеродных выбросов, узнала «Облгазета».

Виноват человек

Парниковый эффект – естественное явление, которое повышает температуру на нашей планете до комфортного уровня благодаря наличию парниковых газов в атмосфере. Но сейчас концентрация углекислого газа (основного парникового газа) уже в полтора раза выше доиндустриальных показателей.

– Надёжные количественные палеоклиматические данные свидетельствуют, что за последние 800 тысяч лет уровень углекислого газа никогда не был таким аномально большим, как сейчас, – рассказывает «Облгазете» доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией физики климата и окружающей среды Уральского федерального университета Вячеслав Захаров. - Как его снизить – непонятно. А если он будет расти так же, к концу столетия нас ожидают катастрофические климатические последствия, не говоря уже о конце тысячелетия. Земля может перейти в состояние Венеры.

Выбросы производств, добыча полезных ископаемых, угольные электростанции, автомобильные выхлопы, экстенсивное сельское хозяйство, лесные пожары, вырубки лесов – лишь малая часть того, что по вине человека нарушает естественный баланс. Обратная сторона глобального потепления уже проявляется в аномальных погодных явлениях: ливнях, засухе, жаре, холоде. А частота и масштабы этих аномалий увеличиваются.

Курс на «зелёный»

Важную роль в переходе России на «зелёное» развитие могут сыграть региональные инициативы. Организация Greenpeace решила выяснить, какие низкоуглеродные решения уже есть или планируются в разных субъектах России, и направила соответствующие официальные запросы в органы власти всех субъектов нашей страны.

Стоит отметить, что некоторые регионы просто не ответили на вопросы Greenpeace, а где-то предоставили формальную отписку или малосодержательную информацию. Поэтому специалисты организации заявили: это не всестороннее исследование уровня внедрения низкоуглеродных мер в регионах и не оценка их эффективности. И всё же рейтинг составили, и первое место в нём заняла Сахалинская область. Второе место разделили Хабаровский край и Ленинградская область, третье получила Москва. На самом последнем, 25-м месте, разместилась Пензенская область. Свердловская область разделила девятую строчку с Республикой Коми, Приморским краем, ХМАО-Югрой, Курской и Саратовской областями – видимо, в нашем регионе постарались с ответами.

Оценка проводилась по четырём критериям. Первый – количество мер «Зелёного курса» в регионе: инициативы в области энергетики, транспорта, работы с отходами и прочее. В Свердловской области их выделили шесть, в их числе – разные виды транспорта, раздельный сбор мусора и его переработка, строительство солнечных электростанций в Артинском городском округе.

Второй критерий – количество прорывных (уникальных) решений по внедрению низкоуглеродных мер. В Свердловской области к ним отнесли экологический проект «Вещь добра», который организует пункты приёма ненужной одежды. Например, на территории Екатеринбурга функционирует 18 таких боксов.

– За два года работы мы собрали почти 300 тонн текстиля, - рассказывает автор проекта Денис Лекомцев. – Борьба с углеродными выбросами занимает, по сути, первое место в нашей миссии. Мы не даём текстилю попасть на полигон и начать вырабатывать те самые парниковые газы. Всем вещам мы стремимся дать вторую жизнь: продаём в секонд-хенде, отдаём нуждающимся или перерабатываем. Вместе с партнёрами из Оренбургской области и Китая мы также разработали и опробовали технологию, благодаря которой сможем из старого текстиля получать новый.

Ложные подходы

Ещё один критерий, по которому организация Greenpeace оценивала продвинутость российских регионов, – количество ложных технологий и подходов, которые нельзя назвать экологически устойчивыми и климатически нейтральными. В нашей области к ним отнесли использование газомоторного топлива и бумажные пакеты как альтернативу пластиковым. Почему именно это – непонятно, тем более, что газомоторное топливо всё равно наносит меньший вред экологии, а бумага разлагается намного быстрее пластика.

– В Свердловской области провели солидную работу по энергосбережению, осуществили инвентаризацию парниковых газов. Данную деятельность нужно продолжать, и ключевая роль в этом должна принадлежать университетам, – считает доктор экономических наук, профессор УрФУ Валерий Ануфриев. – У современной экономики нет альтернативы кроме становления на новый низкоуглеродный путь развития.

Между тем заведующий лабораторией физики климата и окружающей среды УрФУ уверен, что самое действенное, что мы можем сделать, – ограничить производство и потребление.

– Все хотят производить и потреблять как можно больше, а это приговор климатической системе, – комментирует Вячеслав Иосифович. – Рост экономики противоречит уменьшению выбросов. И ограничить рост – это что-то из серии «пчёлы против меда». Поэтому в идеале нужно стабилизировать экономику на одном уровне, убедить мировое сообщество согласиться с этим.

По мнению Вячеслава Захарова, проблема выбросов парниковых газов не совсем тупиковая, потому что на её решение есть время по крайней мере до конца текущего столетия. И всё же сможет ли она когда-то решиться – большой вопрос. Пока те экологические инициативы Свердловской области, что выделили в Greenpeace, в целом внушают мало оптимизма: слишком малы и незначительны на деле шаги, преподносимые как низкоуглеродные решения. По крайне мере сейчас.

КСТАТИ Свердловская область вошла в число семи пилотных регионов, где создадут карбоновые полигоны (от английского слова «сarbon» – «углерод». – Прим. ред.) – участки земли, где проводят эксперименты для контроля над производством и поглощением парниковых газов. В августе в Ботаническом саду УрФУ уже представили растения, которые могут стать частью карбонового полигона в нашей области (см. «ОГ» №154 от 24.08.2021).