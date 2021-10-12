В селе Патруши вели карантин из-за вспышки птичьего гриппа

Болезнь смертельна для птиц. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области ввели карантин на территории села Патруши. Там на участке у одного из жителей выявили заражение птичьим гриппом.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соответствующее распоряжение. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

В документе сказано, что на территории очага запрещается лечить птиц, выгуливать, вывозить и ввозить их, а также инкубационные яйца. Также нельзя охотиться на диких птиц. На сегодняшний день проводится ликвидация очага инфекции.

В радиусе 5 км в пределах Сысертского района установлена угрожаемая зона по высокопатогенному гриппу птиц. В радиусе 10 км в пределах границ Сысертского, Белоярского районов и Екатеринбурга устанавливается зона наблюдения.

Сысертская ветстанция информирует, что для защиты поголовья домашней птицы от заболевания гриппом, стоит:

не выпускать птиц за пределы личного подворья,

не допускать их контакта с голубями, воронами,

не покупать и не продавать живую птицу, корма,

не поить птиц из открытых водоёмов.

Туши погибших животных нельзя выкидывать на свалки бытовых отходов или в лесной массив. За это следует уголовная ответственность.

За прошедшие 9 месяцев было выявлено два случая заражения птичьим гриппом среди людей - один в России и один в Китае. В марте этого года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о начале работ по разработке тестов и вакцины против нового типа вируса птичьего гриппа А(H5N8).

Напомним, сейчас в регионе действует карантин из-за африканской чумы свиней. Ранее режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Свердловской области, затем два очага африканской чумы свиней выявили в колониях Нижнего Тагила.