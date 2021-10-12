Смог продержится в Свердловской области до 17 октября

На Среднем Урале объявляются НМУ первой степени опасности. Фото: Павел Ворожцов.

Уральские синоптики предупреждают свердловчан о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся в регионе до конца текущей недели.

Об этом говорится на сайте Уральского гидрометцентра.

"С 20 часов 12 октября на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - сообщают синоптики.

Ожидается, что смог продержится над Средним Уралом до 20:00 17 октября.

Напомним, что сутки назад на густой смог и едкий запах гари пожаловались жители сразу нескольких микрорайонов Екатеринбурга - Солнечного, Академического и Широкой Речки. В МЧС объяснили, что запах гари в городе появился от тлеющего торфяника вблизи Солнечного. В диспетчерской службе заверили, что все специалисты в курсе ситуации. Спасатели сообщали накануне, что общая площадь тления составляет 120 гектаров.

Сегодня огнеборцы локализовали тление торфяника.