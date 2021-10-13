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Общество / Природа
13 октября 2021, 07:26

Уральские синоптики прогнозируют ухудшение погоды только на следующей неделе

Белка на недереве осенью

Сухая и тёплая погода продержится до конца недели. Фото: Павел Ворожцов

Осеннее тепло продержится в Свердловской области до середины следующей недели. Днём в ближайшие три дня будет до +9...+15°С. Ночью по области не исключаются заморозки до -2°С.

В выходные и в начале следующей недели 16-19 октября значительных осадков не ожидается, температура воздуха ночью -1...+3°С, днём +6...+11°С. Погода начнёт ухудшаться на следующей неделе - придут осадки, в том числе в виде снега.

"Температура воздуха сейчас на 2-3° превышает климатическую норму. В ближайшие дни обширный антициклон, занимающий Северный Казахстан, влияющий на значительную территорию востока ЕТ России и Западную Сибирь, создаст на этой территории, включая Урал, преимущественно сухую тёплую погоду. Погода заметно ухудшится во второй половине следующей недели, чаще станут перепадать осадки, в том числе в виде снега, температура понизится на 4-6°", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Она также сообщила, что в ночь на понедельник при минусовой температуре местами уже образовывался снежный покров, правда, он был незначительным - 1 см и быстро растаял.

Добавим, что в столице Урала ночных заморозков на этой неделе не ожидается. Ветер будет юго-западный, западный 3-8 м/с, а затем сменится на неустойчивый слабый. Синоптики уже предупредили свердловчан о смоге.

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Областная газета Свердловской области

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