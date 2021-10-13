Южный берег Верхне-Макаровского водохранилища очистили от мусора

Школьники убирали мусор наравне со взрослыми. В общей сложности волонтёры потратили на это более трёх часов Фото: Из личного архива Сергея Розина.

Волонтёры-экологи из Екатеринбурга и сотрудники дирекции по охране государственных заказников в Свердловской области провели субботник вдоль прибрежной полосы одного из крупнейших водоёмов Среднего Урала. Их силами было убрано почти 20 кубометров твёрдых бытовых отходов.

В экологической акции приняли участие более 45 человек — государственные инспекторы в области охраны окружающей среды, ученики средней школы № 11 Екатеринбурга, сотрудники Северского трубного завода и работники спортивного комплекса «Курганово». Они прибрали 2,5 километра береговой линии шириной 70 метров от стеклянных бутылок, пластиковой тары, жестяных банок, одноразовых мангалов, рыболовных сетей, автомобильных покрышек и другого мусора, который оставили после себя отдыхающие на водоёме люди. Всего получилось около 300 мешков отходов.

– Верхне-Макаровское водохранилище и леса вокруг него являются особо охраняемой природной территорией регионального значения, но это не останавливает туристов от того, чтобы оставить здесь свой мусор, – рассказал «ОГ» сотрудник дирекции по охране государственных заказников в Свердловской области Сергей Розин. – Мы очищаем береговую линию водоёма ежегодно, уже на протяжении пяти лет. Но с каждым разом мусора меньше не становится, хотя рядом с местами отдыха установлены контейнеры для ТБО. Видимо, в людях до сих пор живо наплевательское отношение к природе, несмотря на то, что экология вошла в моду.

Мешками и перчатками для уборки волонтёров обеспечил региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «ТБО Экосервис». После того как экологи очистили южный берег водохранилища от мусора, его погрузили в спецтехнику и вывезли на полигон в Полевском. До наступления морозов волонтёры планируют убрать остальную территорию вокруг водоёма.

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