Площадь тления торфяников на юге Екатеринбурга снизилась до 5,4 га

За минувшие сутки на юге Екатеринбурга потушили 1,6 га тлеющего торфяника. По последним данным, сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 5,4 га.
В проливке торфяника задействованы 73 человека и 16 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
"Для подачи воды к очагам тления пожарными проложены пять магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные торфяные стволы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте специалистами регионального Управления Роспотребнадзора проведены замеры концентраций вредных примесей в воздухе. По результатам ПДК не зарегистрировано.
Напомним, в начале недели на густой смог и едкий запах гари пожаловались жители сразу нескольких микрорайонов Екатеринбурга - Солнечного, Академического и Широкой Речки. В МЧС объяснили, что запах гари в городе появился от тлеющего торфяника вблизи Солнечного. Общая площадь тления составляла 120 гектаров. Вчера огнеборцы локализовали тление торфяника.
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