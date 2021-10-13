Площадь тления торфяников на юге Екатеринбурга снизилась до 5,4 га

Для подачи воды к очагам тления пожарными проложены пять магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные торфяные стволы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

За минувшие сутки на юге Екатеринбурга потушили 1,6 га тлеющего торфяника. По последним данным, сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 5,4 га.

В проливке торфяника задействованы 73 человека и 16 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

"Для подачи воды к очагам тления пожарными проложены пять магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные торфяные стволы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте специалистами регионального Управления Роспотребнадзора проведены замеры концентраций вредных примесей в воздухе. По результатам ПДК не зарегистрировано.

Напомним, в начале недели на густой смог и едкий запах гари пожаловались жители сразу нескольких микрорайонов Екатеринбурга - Солнечного, Академического и Широкой Речки. В МЧС объяснили, что запах гари в городе появился от тлеющего торфяника вблизи Солнечного. Общая площадь тления составляла 120 гектаров. Вчера огнеборцы локализовали тление торфяника.

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