В Свердловской области действуют 11 природных пожаров на площади 106,2 гектара

На 13 октября в девяти муниципалитетах зафиксировано 11 лесных пожаров. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловские огнеборцы продолжают бороться с природными пожарами. На 13 октября в девяти муниципалитетах зафиксировано 11 лесных пожаров.

Сейчас общая площадь пожаров на Среднем Урале составляет 106,2 га. 8 из 11 действующих пожаров локализованы на площади 83,6 га. Кроме того, огнеборцам удалось потушить четыре лесных пожара на площади 5,3 га.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, возгорания зафиксированы в Екатеринбурге, Каменском, Пышминском, Верхне-Салдинском, Тугулымском, Невьянском, Гаринском, Сосьвинском и Серовском городских округах. Ни в одном из случаев угрозы населению нет.

В борьбе с природными пожарами задействованы 68 человек и 32 единицы спецтехники.