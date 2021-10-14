Жителей Солнечного в Екатеринбурге не будут эвакуировать из-за дымки

Спасатели принимают все меры для скорейшей ликвидации тлеющего торфяника, работы там ведутся и ночью. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 14 октября микрорайон Солнечный в Екатеринбурге снова затянуло густой дымкой. В МЧС объяснили причины её появления и сообщили, что эвакуация жителей не планируется.

По данным спасателей, дымка - это туман, образовавшийся из-за ночного перепада температур в воздухе. В это раз он не связан с тлеющим торфяником. Горожан призывают сохранять спокойствие, эвакуировать никого не планируется. В МЧС также сообщили, что принимаются все меры для скорейшей ликвидации тлеющего торфяника, работы там ведутся и ночью.

"ГУ МЧС России по Свердловской области не подтверждает информации о том, что планируется эвакуация населения микрорайона "Солнечный" г. Екатеринбурга.Обстановка на месте тлеющего торфяника находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления. Угрозы населённому пункту, гражданам и обьектам экономики нет", - рассказали в ведомстве.

Добавим, что сейчас также действует предупреждение синоптиков о смоге в Свердловской области из-за слабого ветра.

Напомним, что в понедельник утром на густой смог и едкий запах гари пожаловались жители сразу нескольких микрорайонов Екатеринбурга - Солнечного, Академического и Широкой Речки. В МЧС объяснили, что запах гари в городе появился от тлеющего торфяника вблизи Солнечного. В диспетчерской службе заверили, что все специалисты в курсе ситуации. Благодаря действиям спасателей общая площадь тления снизилась с 120 гектаров до 5,4 га. Для подачи воды к очагам тления проложены пять магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные торфяные стволы.

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проведены замеры концентраций вредных примесей в воздухе, по результатам замеров превышение ПДК не зарегистрировано.