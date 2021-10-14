Роспотребнадзор начал новую проверку качества воздуха в Екатеринбурге

Сегодня утром запах гари ощутили не только жители Солнечного, но и жители центральных районов города. Фото: Александр Зайцев

Утром 14 октября жители микрорайона Солнечный, а также центра Екатеринбурга пожаловались на запах гари и дымку. Несмотря на то, что МЧС связало это с туманом из-за перепада температур, Управление Роспотребнадзора организовало новую проверку качества воздуха.

"Организовано проведение исследований качества атмосферного воздуха в связи с задымлением в жилом массиве г. Екатеринбурга. Специалисты оценят содержание в воздухе концентрации вредных примесей и взвешенных веществ", - говоится в сообщении Роспотребнадзора.

Санврачи рекомендуют горожанам не находиться долгое вреся на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски, респираторы, делать влажную уборку, занавешивать влажной тканью окна. В случае возникновения симптомов острого заболевания или появлении признаков одышки, кашля, бессонницы необходимо обратиться к врачу.

Около 8:00 МЧС распространило сообщение также о том, что смог, появившийся утром 14 октября на территории некоторых районов Екатеринбурга, вызван тлеющим торфяником в районе микрорайона Солнечный.

Напомним, что Роспотребнадзор уже оценивал качество воздуха в начале этой недели, когда жители Солнечного, Академического и Широкой Речки пожаловались на едкий смог. Он образовался из-за тления торфяников вблизи Солнечного. Тогда превышений концентраций вредных примесей в воздухе зарегистрировано не было. На данный момент спасатели принимают все меры для скорейшей ликвидации тлеющего торфяника, работы там ведутся и ночью. Благодаря действиям спасателей общая площадь тления снизилась с 120 гектаров до 5,4 га. Для подачи воды к очагам тления проложены пять магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные торфяные стволы.

Добавим, что сейчас также действует предупреждение синоптиков о смоге в Свердловской области из-за слабого ветра.

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В новость внесены изменения в 8:03.