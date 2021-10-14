В Нижнем Тагиле и Ирбитском районе начали изымать свиней

Карантин действует в муниципалитетах до 10 декабря. Фото: Алексей Кунилов

С территорий двух колоний в Нижнем Тагиле и в Ирбитском районе начали изымать свиней из-за выявленных очагов африканской чумы среди животных. Владельцам выплатят компенсации.

Соответствующие распоряжения - № 613-РП и 612-РП - подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Как говорится в самом документе, нужно провести изъятие свиней на территориях учебно-производственного сельскохозяйственного участка "Исправительной колонии №6" и "Исправительной колонии №12" Нижнего Тагила, в Ирбитском районе (координаты N57°10,656; E062°41,951), а также в хозяйствах всех форм собственности, расположенных в опасных зонах. Зона определяемой территории - радиус не менее 5 км от каждого эпизоотического очага (исключая территорию предприятий по убою и переработке свиней).

Департаменту ветеринарии Свердловской области поручено: создать комиссию для проведения изъятия свиней, произвести возмещение ущерба владельцам свиней при ликвидации очагов африканской чумы свиней. Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области губернатор поручил оказать консультационную и информационную поддержку гражданам, имеющих свиней.

На данный момент карантин по АЧС действует в следующих свердловских муниципалитетах: Камышловский район, Камышловский ГО, ГО Богданович, Сухой Лог, Пышминский ГО, территории исправительных колоний Нижнего Тагила и лесной массим Ирбитского района. Карантин действует до 10 декабря. Первый очаг был выявлен в одном из подсобных хозяйств в селе Калиновском - там три животных заразились африканской чумой свиней. На поражённой территории - в личном хозяйстве гражданина Савина и в радиусе 20 км от него начали изымать свиней.

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