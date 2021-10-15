В Екатеринбурге вторые сутки подряд держится густой смог

По данным на 6:50 15 октября, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 (в 1,06 раза). Фото: Галина Соловьёва

Вторые сутки подряд жители Екатеринбурга просыпаются и видят на улице густой смог и ощущают запах гари. По данным МЧС, туман от перепада температур смешался с дымом от тлеющих торфяников в Солнечном, которые тушат с 11 октября.

Утром 15 октября на едкий смог снова жалуются жители Солнечного, Академического, Широкой Речки, а также центральных районов города. Напомним, что накануне свердловский Роспотребнадзор проверял качество воздуха в нескольких местах и выявил превышение концентрации вредных веществ.

"По данным на 6:50 15 октября, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 (в 1,06 раза). Показатель РМ 10 равен предельно допустимой концентрации. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам", - сообщили сегодня в ведомстве.

Горожанам по-прежнему рекомендуют не находиться длительное время на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски, респираторы, делать влажную уборку, занавешивать влажной тканью окна.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщают, что 14 октября на тушение торфяников дополнительно прибыла аэромобильная группировка в составе 30 человек. Количество торфяных стволов увеличено до 26. Усилия огнеборцев сосредоточены на протушивание скрытых под поверхностью очагов. Сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га.

"Специалисты МЧС России отмечают, что в складывающихся погодных условиях, обусловленных большими перепадами температур в течение суток, а также высокой насыщенностью верхних слоёв почвы влагой в районе работ по тушению торфяника, с высокой вероятностью можно прогнозировать появление плотного тумана с запахом гари утром 15 октября", - рассказали ранее в МЧС.

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Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Ирина Порозва

Фото: Александр Чокан