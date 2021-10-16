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Общество / Природа
16 октября 2021, 10:12

Власти Екатеринбурга ввели режим ЧС в Солнечном из-за смога

Туман

Смог из Солнечного доходит и до центра города. Фото: Павел Ворожцов

В Солнечном продолжают тлеть торфяники. Власти Екатеринбурга ввели на этой территории режим ЧС.

Он действует на территории, прилегающей к Солнечному микрорайону в районе горения торфа. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

"Ввести с 15.10.2021 режим чрезвычайной ситуации на территории микрорайона Солнечного Чкаловского района города Екатеринбурга в связи с ландшафтным пожаром (тлением торфа) на участке, расположенном в районе Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги", - говорится в документе.

Ответственным за ликвидацию ЧС со стороны муниципалитета назначен руководитель администрации Чкаловского района.

По данным Роспотребнадзора на утро 16 октября, в пробах, отобранных по адресу ул. Счастливая, 6, превышено предельно допустимое  содержание мелкодисперсной пыли  PM 2,5 (в 1,4 раза), РМ 10 (в 1,3), оксида углерода (в 1,6 раза). Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам.

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Областная газета Свердловской области

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