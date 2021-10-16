МЧС сообщило, что причиной возгорания торфяников в Екатеринбурге мог стать поджог

Густой смог окутывает многие районы Екатеринбурга. Фото: Оксана Жилина

МЧС озвучили причину возгорания торфяников в Екатеринбурге рядом с Солнечным. Специалисты считают, что это - поджог.

Тушение очагов тления продолжается. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области

"За сутки ликвидировано 5 очагов торфяного пожара, продолжают действовать 27 очагов, дополнительно проложены 5 магистральных линий для подачи воды. Проведено наращивание группировки. Вчера на место пожара прибыли курсанты Уральского института ГПС МЧС России и специалисты авиалесоохраны", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Они добавили, что всего в тушении принимают участие 156 человек и 44 единицы техники. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара специалисты МЧС России считают поджог.

Напомним, власти Екатеринбурга ввели на территории тления режим ЧС. Спасатели уточняют, что это не принесёт дискомфорт жителям микрорайона.