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Общество / Природа
16 октября 2021, 12:58

МЧС сообщило, что причиной возгорания торфяников в Екатеринбурге мог стать поджог

Туман и дома

Густой смог окутывает многие районы Екатеринбурга. Фото: Оксана Жилина

МЧС озвучили причину возгорания торфяников в Екатеринбурге рядом с Солнечным. Специалисты считают, что это - поджог.

Тушение очагов тления продолжается. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области

"За сутки ликвидировано 5 очагов торфяного пожара, продолжают действовать 27 очагов, дополнительно проложены 5 магистральных линий для подачи воды. Проведено наращивание группировки. Вчера  на место пожара прибыли курсанты Уральского института ГПС МЧС России и специалисты авиалесоохраны", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Они добавили, что всего в тушении принимают участие 156 человек и 44 единицы техники. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара специалисты МЧС России считают поджог.

Напомним, власти Екатеринбурга ввели на территории тления режим ЧС. Спасатели уточняют, что это не принесёт дискомфорт жителям микрорайона.

Областная газета Свердловской области

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