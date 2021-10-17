В Екатеринбурге за сутки потушено 10 очагов торфяного пожара

К спасателям подключились сотрудники авиалесоохраны. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге продолжают гореть торфяники. За минувшие сутки спасатели потушили 10 очагов.

Сейчас на территории остаётся гореть 17 очагов. Спасатели опахали периметр пожара длиной 1,5 км. Общая протяжённость составляет 5,5 км. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Кроме того, продолжается работа по созданию источников бесперебойного обеспечения водой.

"За сутки сформирован искусственный водоём, итого в близости от места пожара подготовлены два водоёма общей ёмкостью около 180 кубических метров. Сегодня вечером ожидается прибытие к месту пожара насосно-рукавного комплекса "ШКВАЛ", в месте его работы организован жилой модуль для размещения личного состава", - говорится в сообщении ведомства.

На месте тления торфяников работают 292 человека и 50 единиц техники. Для спасателей развёрнут городок жизнеобеспечения, где пожарные могут пообедать и передохнуть.

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, в пробах воздуха, отобранных по адресу ул. Счастливая, 6, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 (в 1,2 раза), оксида углерода (в 1,4 раза). Содержание в воздухе мелкодисперсной пыли PM 10 равно ПДК. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам.

Напомним, наиболее вероятной причиной возникновения пожара специалисты МЧС России считают поджог. Власти Екатеринбурга ввели на территории тления режим ЧС. Спасатели уточняют, что это не принесёт дискомфорт жителям микрорайона Солнечный.