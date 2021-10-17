Начало недели в Екатеринбурге будет тёплым

В начале недели ещё можно успеть полюбоваться золотой осенью. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге начало недели будет тёплым. Но в среду температура воздуха днём опустится до +7°C.

В понедельник, 18 октября, в области ожидается облачная с прояснениями погода, местами может пройти небольшой дождь. В светлое время суток температура воздуха составит +7..+12°C. Ночью температура опустится до -1°C.

В столице Урала в понедельник облачно с прояснениями, днём небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +10...+12°C, ночью до +2°C.

Во вторник, 19 октября, согласно прогнозам Уральского управления гидрометцентра, на территории региона будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днём температура достигнет +9...+14°C, ночью до +3°C, на крайнем севере до -2°C.

В Екатеринбург в этот день ожидается облачность с прояснениями. Столбик термометра поднимется до +11...+13°C, ночью опустится до +6°C.

В среду, 20 октября, в Свердловской области будет облачная погода с прояснениями,местами небольшие осадки, на юге возможен дождь и снег. Днём воздух прогреется до +4...+9°C, ночью - до 0°C, заморозки до -5°C.

В этот день в Екатеринбурге небо будет в облаках, ночью преимущественно без осадков, днём дождь, временами с мокрым снегом. Днём температура воздуха составит +5...+7°C, ночью до +3°C.