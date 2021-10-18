Екатеринбург уже неделю живёт в дыму

Сегодня утром жители Екатеринбурга снова жалуются на дымку, несмотря на мелкий дождь смог в городе не уходит. Фото: Павел Ворожцов

Утром 18 октября Екатеринбург снова накрыл густой едкий смог. На запах гари по-прежнему жалуются жители Солнечного, Академического, Широкой Речки, а также центральных районов города.

Смог в столице Урала держится уже неделю. Первые сообщения о едком дыме начали поступать в ночь на 11 октября. Город почти каждое утро заволакивает густая пелена. В МЧС связывают это с тлеющим торфяником в Солнечном, а также другими природными пожарами вблизи Екатеринбурга.

Накануне вечером вблизи микрорайона Солнечный на месте пожара работали 292 человека спасателя и 50 единиц техники. В ГУ МЧС России по Свердловской области отчитались о ликвидации 10 очагов торфяного пожара за сутки. Продолжают действовать ещё 17 очагов. Проведена опашка периметра пожара длиной 1,5 км, общая ее протяженность составляет 5,5 км. Создан ещё один участок по бесперебойному обеспечению водой, сформирован искусственный водоём. Для задействованных спасателей развёрнут городок жизнеобеспечения.

По последним данным Роспотребнадзора, превышение концентрации вредных примесей в воздухе обнаружено только в Солнечном - мелкодисперсной пыли PM 2,5 (в 1,2 раза), оксида углерода (в 1,4 раза). Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам.

Санврачи уже неделю рекомендуют горожанам избегать прогулок, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски, респираторы, делать влажную уборку, занавешивать влажной тканью окна.

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