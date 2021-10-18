В Свердловской области действуют 20 природных пожаров

Что касается пожара в Солнечном, то там сейчас 12 действующих очагов на общей площади 4,5 га. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области сейчас действуют 20 природных пожаров. Больше всего опасений вызывает горение торфяника в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга.

Всего за пожароопасный период было выявлено 1 370 лесных возгораний. Действующими остаются 20 пожаров, все они локализованы или находятся в стадии локализации.

"Север области пожары уже оставили по погодным условиям. Действующие возгорания зафиксированы на юге и востоке региона", - рассказал на сегодняшней пресс-конференции поделился замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Андрей Курьяков.

Он напомнил, что пожароопасный сезон начался в регионе с 14 апреля, когда было выявлено первое природное возгорание. Противопожарный режим действует в регионе до сих пор, на прошлой неделе губернатор Свердловской области решил не снимать его из-за тления торфяника в Солнечном. За это время возбуждено пять уголовных дел по поджогам. К слову, и причиной возгорания торфяника МЧС называет поджог. Виновники устанавливаются.

Что касается пожара в Солнечном, то там сейчас 12 действующих очагов на общей площади 4,5 га. Неделю назад было известно о 28 очагах. Сегодня утром жители всех районов Екатеринбурга снова жалуются на смог и сильный запах гари.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, превышение концентрации вредных примесей в атмосферном воздухе Екатеринбурга выявлено в районе л. Репина, 101, Мичурина, 98, Счастливая, 6.