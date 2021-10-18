Погода не будет способствовать тушению торфяников в Екатеринбурге

Сильных осадков до конца октября не ожидается. Фото: Галина Соловьёва

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала о погоде в ближайшее время. Сильных осадков и установления снежного покрова до конца октября не предвидится, поэтому смог в Екатеринбурге от тлеющих торфяников может задержаться.

Кроме того, усиления ветра не ожидается (он будет то слабым, то умеренным). Днём в ближайшие дни будет от +2 до +10 градусов, ночью возможны заморозки до -5 градусов. Не исключаются перепады температур.

"В ближайшие дни мы ждём прохождение небольшого циклона, но циклон не настолько мощный, чтобы нам дать обильные осадки. Большого усиления ветра тоже не происходит, скорее всего, на этой неделе ситуация будет достаточно сложная, если это горение, тление не прекратится, то задымление будет присутствовать. До конца октября погода переменная, хотя чаще будут перепадать дождики, температура будет значительно колебаться. Мне представляется, чтобы загасить эти тлеющие дела, нужны хорошие осадки или хороший снежный покров, которого мы пока не ждём", - рассказала на сегодняшней пресс-конференции Галина Шепоренко.

Напомним, что Екатеринбург уже неделю живёт в дыму. При этом предупреждение о смоге накануне вечером было снято уральскими синоптиками. В микрорайоне Солнечный сейчас 12 действующих очагов - торфяники горят на общей площади 4,5 га. Неделю назад было известно о 28 очагах.

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