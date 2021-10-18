Торфяные пожары в Свердловской области могут продолжаться до зимы

На этой неделе жителям Екатеринбурга снова придётся дышать гарью. Фото: Галина Соловьёва

Лесные пожары в этом году полыхают в Свердловской области с ранней весны. В октябре к ним добавились пожары торфяные — самые коварные и удушливые. От едкого дыма задыхаются жители посёлков и городов не только находящихся поблизости от пожарища на юге Екатеринбурга, но и достаточно удалённых. Как долго это будет продолжаться и что делается для ликвидации ЧС — в материале «ОГ».

Масштабы бедствия

Дымовые атаки на Екатеринбург и особенно на его южные и юго-западные окраины длятся уже более недели. В отдельные дни видимость в микрорайоне Солнечный составляла менее десяти метров. Там даже ввели локальный режим ЧС, а школьников перевели на удалёнку. Несколько раз из-за задымления перекрывали отдельные участки Екатеринбургской кольцевой автодороги и федеральной трассы Екатеринбург — Курган.

– Влажность повысилась, и запах стал ещё сильнее, – сообщил «ОГ» в понедельник утром житель микрорайона Солнечный Никита Хлыбов. – В два часа ночи нечем было дышать, окна как у меня, так и у соседей закрыты наглухо. Постоянно мимо дома мелькают пожарные машины. Нас просят не покидать дома. Пробок на выезде из района стало ещё больше. Школы по-прежнему на дистанционке.

Силы на тушение пожара брошены немалые, но справиться с природным бедствием пока не удаётся.

– Общая площадь тлеющих торфяников на юге Екатеринбурга составляет 4,5 гектара, – доложил на пресс-конференции в понедельник утром заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Сергей Щербаков. – Количество очагов удалось сократить с 28 до 12. Ночью с Ножинского спасательного центра прибыл насосный комплекс «Шквал», способный гнать воду со скоростью 350 метров в секунду. К месту тушения пожара проложена магистральная линия длиной 3 700 метров. Сегодня на тушении пожара задействовано 250 человек и 59 единиц техники.

Откуда напасть?

Некогда в тех местах, где сейчас бушуют торфяные пожары в Екатеринбурге, были болота. В советские годы их осушили для производственных нужд, а потом эти земли оказались заброшенными, заросли кустарником, лесом. И превратились в источник повышенной пожарной опасности, особенно в такие засушливые годы, как нынешний. На торфяниках огонь от незатушенного костра или окурка, от искрящего оборудования проникает в почву и начинает распространяться вглубь и вширь. Вдобавок всполохи пламени периодически вырываются на поверхность, от них вспыхивают травяная подстилка, кустарники, деревья. Именно от этого наземного пожара и задыхаются люди.

– Торфяной пожар крайне сложно обнаружить, – подчёркивает заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Андрей Курьяков. – Даже самая современная техника бессильна, пока огонь не вырвется из-под земли. На данный момент мы обследовали квадрокоптерами с тепловизорами территорию и очертили кромку подземного пожара. Определились и с технологией тушения. Дело в том, что для осушения болот в своё время прокапывали центральную магистраль, от неё — каналы, по которым отводилась вода. Теперь приходится пропитывать торфяники водой. Для этого прорыли канал, перегородили магистраль и стали закачивать в неё воду.

Закачка ведётся круглосуточно. Одновременно бульдозерами прокладываются дороги, чтобы пожарная техника смогла проехать и тушить поверхностные очаги пожаров. Тем не менее специалисты не обещают, что огонь скоро сдастся и воздух очистится от гари.

– Конечно, хотелось бы обнадёжить людей, что через день-два ситуация кардинально улучшится, но это не так, – честно предупреждает Андрей Курьяков. – Пока торфяники не пропитаются влагой, пока уровень водоносного горизонта не поднимется к поверхности земли, пожар не прекратится.

Ничего особо обнадёживающего не сообщила и главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. По её словам, ожидаемый циклон принесёт лишь небольшие осадки в виде дождя или снега и потушить горящие торфяники не сможет. Задымление на этой неделе не исчезнет.

Как на пороховой бочке

Есть и ещё одна проблема – глобальная. Торфяные пожары для нашего региона – не новость: много лет назад горели торфяники в районе Палкино, тогда погасить их не удалось до зимы, едкий дым просачивался даже из-под снега. Теперь история повторяется. Причём рядом с потенциальными очагами пожаров оказываются коттеджные посёлки, новые жилые кварталы.

– К сожалению, у нас есть торфяные поля, о которых никому неизвестно, – признаёт печальный факт Андрей Курьяков. – Когда закончились советские времена, многие документы были утрачены, в том числе и списки осушенных болот. Этот вопрос поднимался вчера на заседании оперативного штаба. По инициативе администрации Екатеринбурга принято решение поднять архивные документы и определить локализацию торфяников вокруг областного центра. После этого будет разработан пакет инженерных, административных, организационных мер, позволяющих предотвращать и максимально быстро прекращать возгорания на таких территориях.

Между прочим, во время пожара внутренности торфяников подчистую выгорают, в этих местах возможны провалы почвы. Так что при проектировании новых микрорайонов тоже не мешало бы сверяться с картой осушенных некогда болот.

Кто виноват?

Как подчеркнул Сергей Щербаков, 90 процентов лесных пожаров, первый из которых вспыхнул в этом году 14 апреля, произошли по вине людей. Именно они являются поджигателями – либо злонамеренными, либо по неосмотрительности. К примеру, в августе лесные пожары возле озера Глухого и горы Волчихи местные жители, едва не пострадавшие от огненной стихии, связывали с началом охотничьего сезона.

К сожалению, выявить поджигателей, а тем более усадить их на скамью подсудимых, удаётся крайне редко. На вопрос журналиста «ОГ», удалось ли установить виновных в поджогах в этом году, Андрей Курьяков, сославшись на тайну следствия, ответил обтекаемо.

– С начала пожароопасного периода возбуждено пять уголовных дел, – сказал он. – Органами предварительного расследования устанавливаются причастные к поджогу лица.

Сергей Щербаков добавил, что к административной ответственности за организацию костров на территории садово-дачных товариществ и в лесополосе было привлечено 1 355 человек, в том числе 25 юридических лиц и 8 предприятий. По его оценке, это очень большая цифра. Но она отражает размах профилактической работы. А хотелось бы узнать имена тех, кто устроил нам огнедышащие лето и осень. Услышать, что с них взыскан ущерб, нанесённый живой природе, а также затраты на тушение пожаров. «ОГ» сообщит, чем закончится расследование поджогов.

ЦИФРЫ 1 370 лесных возгораний выявлено в Свердловской области с 14 апреля в этом году.

20 пожаров остаются действующими, хотя они или локализованы, или близки к локализации.

В 6,5 раза увеличилась в этом году площадь пожаров по сравнению с 2019 годом.

В 2,7 раза увеличилось количество пожаров.

71 процент пожаров удалось потушить в первые сутки.

СИТУАЦИЯ По данным Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, 18 октября загрязнения воздуха выявлены в трёх районах города. В двух из них превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли, а в микрорайоне Солнечный — в 1,42 раза содержание оксида углерода.