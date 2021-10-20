Снег и заморозки обещают уральские синоптики свердловчанам

22 октября вновь потеплеет - до +6...+11°С. Фото: Галина Соловьёва

В ближайшие дни в Екатеринбурге и Свердловской области ожидаются дожди с мокрым снегом. По ночам местами будет холодать до -3...-6°С.

При этом сегодня днём воздух на Среднем Урале прогреется до +3...+8°С. Завтра будет прохладно - до +1...+6°С. 22 октября вновь потеплеет - до +6...+11°С. Ветер усилится только к пятнице, до этого времени в Свердловской области действует предупреждение о смоге.

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, участвуя на этой неделе в пресс-конференции по пожарам, говорила о небольшом циклоне, который принесёт небольшие осадки. Однако установления снежного покрова и наступления настоящей зимы до конца октября не ожидается. Погода будет переменной, а температура воздуха будет значительно колебаться.

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