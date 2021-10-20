Медная смерть?

Место впадения мутно-зелёной реки Шегультан в относительно чистую Сосьву. Фото: Источник – Сергей Стуков

На севере Свердловской области сразу в нескольких крупных реках – Ивделе, Шегультане, Сосьве, Тамшере – вода приобрела непривычный мутно-зелёный оттенок. Жители утверждают, что в воде зашкаливает содержание меди. А виноваты, по их мнению, промышленники, которые ведут разработку медно-цинковых карьеров у горного хребта Шемур.

Экологическая катастрофа?

Несколько фотографий загрязнённых рек с высоты птичьего полёта выложили в соцсети Олег Чегодаев и Сергей Стуков. Сергей – журналист (работал в «Берёзовском рабочем»), путешественник, волонтёр заповедника «Денежкин камень». А Олег – фотограф, тоже путешественник, ведёт свой видеоканал на Ютубе. Он же, кстати, создал мини-фильм под названием «Ужас Шемура – экологическая катастрофа на Северном Урале» (советуем посмотреть!). Мужчины утверждают, что северные реки напрочь отравлены водами из-под отвалов Шемурского и Ново-Шемурского карьеров. Рыба в реках не выживает, страдают и прибрежные леса.

В особой опасности, по мнению ребят, находятся реки Ивдель, Шегультан и Сосьва. Масштабы экологической проблемы – огромные, но ни промышленники, ни муниципальные чиновники не признаются в этом публично, упорно делая вид, что ничего не происходит, хотя кислотно-изумрудные реки и высохший лес видны невооружённым глазом. Общественники ссылаются на заслуженного эколога России, эксперта российского НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов Александра Попова, который недавно приезжал в Ивдель на совещание по вопросам экологии.Он сделал заявление: на Северном Урале – самая настоящая экологическая катастрофа, так как воды медно-цинковых карьеров убивают всё живое вокруг, включая реки.

Общественники также рассказали, что осенью прошлого года были взяты пробы воды из-под отвалов Шемурского карьера и из нескольких рек в округе (Ивдель, Сосьва, Шегультан, Тамшер, Ольховка и пр.). Пробы отдали на анализ в независимые лаборатории, и результат оказался шокирующим: в реке Тамшер, к примеру, содержание меди в 60 тысяч раз (!) превысило норму, цинка – в 6 тысяч, марганца – в 3 тысячи. Позже цифры подтвердили в Росгидромете.

Уральцы говорят

Жители Ивделя, Сосьвы, Североуральска бурно реагируют на происходящее. Люди говорят, что необычный цвет местные реки приобретают регулярно на протяжении последних нескольких лет.

Так, Надежда Нестерова из Ивделя написала в соцсетях: «пока есть что добывать, будут разрабатывать, не считаясь с населением, ведь владельцам компаний здесь не жить. Как и тем, кто даёт добро на эти разработки». Людмила Дементьева тоже прокомментировала: «Не один год люди бьют тревогу, реки – это наша боль. Это источник жизни, который уничтожили. Деньги закрыли глаза всем». Возмущённый пост оставила Наталья Серова: «Приезжая в Ивдель, первый взгляд – на реку! На реку моего детства – прозрачную воду – ГДЕ она??? Сегодня я здесь, и вода зелёная!!! Зато набережную благоустраивают. Дурдом!»

Журналисты издания «ПроСосьву.ru» сообщили, что житель округа, рыбак Павел Шелков, недавно написал письмо депутатам Законодательного собрания региона, в котором рассказал о состоянии рек. По словам мужчины, ещё четыре года назад он мог выловить несколько десятков килограммов рыбы за день, а в этом году поймал лишь несколько некрупных язей и сырков. И не увидел ни одного бобра или бобровой плотины.

Отвалы – под плёнку

Как выяснила «Облгазета», горные работы на севере региона ведёт предприятие УГМК – Северный медно-цинковый рудник (СМЦР) АО «Святогор». В 2010 году оно приступило к разработке Шемурского месторождения медно-колчеданных руд в 40 километрах от Ивделя. А в 2016 году закончило его осваивать – запасы руды истощились. Но при этом остались отвалы – несколько миллионов тонн отработанной породы. Из-за этих отвалов и разгорелся экологический сыр-бор. По словам директора СМЦР Михаила Ткаченко, предприятие ведёт рекультивацию данных отвалов и самого карьера. «Главная цель – предотвратить негативное воздействие сточных вод карьера на окружающую среду», цитирует Ткаченко ивдельская газета «Северная звезда».

Отвалы консервируются методом гидроизоляции, или, по-научному, торкретирования, сообщили на предприятии. На стенки карьерной чаши сначала наносится слой торкрет-бетона, потом идёт базальтовая сетка, затем ещё один слой торкрет-бетона и финишное покрытие – полимочевина (её распыляют по поверхности). После высыхания образуется нечто вроде плёнки – прочной и устойчивой к износу. Уже обработана площадь более 9,2 тысячи квадратных метров. Но чтобы полностью выполнить гидроизоляцию, понадобится ещё 3–5 лет.

Параллельно с этим СМЦР осваивает новый карьер – Ново-Шемурский (также недалеко от Ивделя): уже добыто более 3 млн рудной массы (медно-цинковая и собственно медная руда). Глубина карьера – 100 метров, площадь – 1,5 на 1,5 километра. А на отвалы вывезено 40 млн кубов породы. Руководство предприятия утверждает, что после отработки карьера его тоже рекультивируют. А в целях совершенствования технологии по сбору и очистке карьерных и подотвальных вод уже сейчас идёт реконструкция очистных сооружений вблизи месторождения. Затраты на реконструкцию составят 940 млн рублей. СМЦР запустит насосную станцию, блок физико-химической очистки вод и ряд других объектов.

Вода – в норме?

В экологическом управлении АО «Святогор» утверждают, что пробы воды в северных реках берутся регулярно начиная с 2017 года. Вода анализируется по 33 показателям, включая содержание меди, цинка, железа, свинца, алюминия, мышьяка, а также цветность и мутность. Начальник управления Ирина Бичукина рассказала, что анализ делают специалисты собственной лаборатории АО «Святогор», областного Центра гигиены и эпидемиологии, и других ведомств. Данные направляются в мэрию Ивдельского ГО и местный отдел Роспотребнадзора.

Со слов Бичукиной, недавний отбор проб показал, что содержание химических элементов в речной воде ниже предельно допустимых концентраций. А если жители в чём-то сомневаются, они могут поучаствовать в отборе проб вместе с лаборантами – предприятие извещает о дате проведения отбора за три рабочих дня (сравните это с результатами независимых исследований, о которых говорится в первой главе).

В целом же в природоохранные мероприятия на севере Свердловской области УГМК намерена вложить 4 млрд рублей, сообщил директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников. Экологическая программа рассчитана до 2025 года, перечень мероприятий прописан в соглашении между АО «Святогор» и областным правительством. Контроль за исполнением программы ведёт региональное министерство природных ресурсов и экологии.

А мэры молчат

В мэриях северных городов ситуацию не комментируют. Известно, что в 2018 году, когда жители в очередной раз поднялись на защиту рек, глава Североуральска Василий Матюшенко сделал заявление:

– Я считаю призывы остановить «Святогор» информационной войной, а тех, кто их распространяет, – сторонниками Трампа. В рамках полномочий, положенных мне законом, я не имею права мониторить состояние рек.

Тогда же, кстати, в северных СМИ прошла информация, что в мутно-зелёном цвете рек виноваты… осадки. Их выпадает слишком много, что способствует естественному вымыванию из горных пород меди, цинка, свинца, марганца, никеля и других компонентов. Усугубляет ситуацию большой износ муниципальных сетей водоснабжения. В том же Ивделе питьевая вода подаётся без очистки (только после обеззараживания), то есть качество питьевой воды напрямую зависит от качества воды в источниках водоснабжения.

Внести ясность в ситуацию могли бы надзорные органы, но увы… В октябре прошлого года Росприроднадзор по обращениям жителей провёл рейдовое обследование акватории водоохранной зоны рек Шегультан, Тамшер, Ивдель и других. Специалистами ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу» отобраны пробы речной воды. «По результатам их исследования будут приняты соответствующие решения»,- говорится на официальном сайте ведомства. Но результаты на том же сайте не обнародованы до сих пор.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Остаётся ждать? В областном министерстве природных ресурсов и экологии проблему загрязнения северных уральских рек признают. В ноябре прошлого года глава ведомства Алексей Кузнецов собрал заседание межведомственной группы по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Северного управленческого округа. В состав группы вошли и местные экологи-общественники, и представители АО «Святогор», и надзорные органы. Был составлен комплексный план мероприятий, включая реконструкцию очистных сооружений Шемурского и Ново-Шемурского месторождений, нейтрализацию вод отработанных карьеров и прочее. Министерство взяло на себя организацию постоянного мониторинга качества воды в Ивдельском ГО и решение вопросов водоохранных зон. – Надо понимать, что от проведения данных мероприятий мгновенного эффекта не будет. Межведомственной рабочей группе необходимо настроиться на долгосрочную конструктивную работу, – сказал тогда министр. А в марте этого года на пресс-конференции со СМИ Алексей Кузнецов сообщил: – Мы продолжаем заниматься вопросами водоохранных зон и отбивки зон подтоплений и затоплений. Насколько я знаю, завод «Святогор» провёл реконструкцию очистных сооружений. Думаю, что в ближайшее время мы эффект от этих мероприятий почувствуем, как говорится, в натуре.

Река Сосьва тоже постепенно зеленеет. Фото: Источник – Сергей Стуков

Вид на отработанный Шемурский карьер, из-за которого идут экологические споры Фото: Скриншот кадра из фильма «Ужас Шемура – экологическая катастрофа на северном Урале» Олега Чегодаева

Вымирающий лес вблизи закрытого Шемурского карьера Фото: Скриншот кадра из фильма «Ужас Шемура – экологическая катастрофа на северном Урале» Олега Чегодаева

Росприроднадзор берёт пробы воды в реке Ивдель. Фото: Пресс-служба Росприроднадзора

АО «Святогор» ведёт гидроизоляцию отвалов Шемурского карьера. Фото: Редакция газеты «Северная звезда»