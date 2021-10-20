В Свердловской области объявлено предупреждение о непогоде из-за снега

Прогнозируется осложнение дорожной обстановки, возможны аварийный ситуации на системах энергоснабжения и связи. Фото: Павел Ворожцов

21 и 22 октября местами в Свердловской области ожидаются дожди со снегом, налипание мокрого снега на провода, гололёд и гололедица на дорогах. МЧС объявило штормовое предупреждение.

Прогнозируется осложнение дорожной обстановки, возможны аварийный ситуации на системах энергоснабжения и связи.

"Автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров. По возможности ограничить дальние поездки. Стоит ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов", - говорится в рекомендациях ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным Уральского гидрометцентра, 21 октября в Свердловской области будет всего 0...+5 градусов. 22 октября потеплеет до +5...+10 градусов. В ближайшие дни в Екатеринбурге и Свердловской области ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки. Погода будет переменной, а температура воздуха будет значительно колебаться.

О всех происшествиях необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".