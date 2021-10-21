В Свердловской области отдадут в аренду 107 тысяч гектаров леса

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов подписал приказ об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды лесных участков в регионе. Всего в аренду планируют отдать более 107 тысячи гектаров леса.
Согласно документу, опубликованному на сайте минприроды Свердловской области, самыми большими территориями для передачи в аренду станут участки:
- Байкаловского лесничества - 15 228 га;
- Ивдельского лесничества - 40 713 га;
- Ирбитского лесничества - 1 201 га;
- Красноуфимского лесничества - 18 474 га;
- Нижне-Сергинского лесничества - 30 256 га;
- Шалинского лесничества - 1 329 га.
Аукцион будет проходит на торговой платформе ЗАО "Сбербанк-АСТ". Контроль за исполнением положений приказа возложен на замминистра природных ресурсов и экологии - директора департамента лесного хозяйства Андрея Курьякова.
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