Темы дня

Общество / Природа
21 октября 2021, 12:10

В Свердловской области отдадут в аренду 107 тысяч гектаров леса

Лес

Алексей Кузнецов подписал приказ об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды лесных участков в регионе. Фото: Галина Соловьёва.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов подписал приказ об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды лесных участков в регионе. Всего в аренду планируют отдать более 107 тысячи гектаров леса.

Согласно документу, опубликованному на сайте минприроды Свердловской области, самыми большими территориями для передачи в аренду станут участки:

  • Байкаловского лесничества - 15 228 га;
  • Ивдельского лесничества - 40 713 га;
  • Ирбитского лесничества - 1 201 га;
  • Красноуфимского лесничества - 18 474 га;
  • Нижне-Сергинского лесничества - 30 256 га;
  • Шалинского лесничества - 1 329 га.

Аукцион будет проходит на торговой платформе ЗАО "Сбербанк-АСТ". Контроль за исполнением положений приказа возложен на замминистра природных ресурсов и экологии - директора департамента лесного хозяйства Андрея Курьякова.

Читайте также:

С 2022 года мэрия Екатеринбурга может получить право создавать и ликвидировать лесничества.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.10.2021, 14:02 / Общество
Во всех школах России с 30 октября по 7 ноября объявят каникулы
21.10.2021, 13:46 / Общество
В России выявлено 36 339 случаев COVID-19 за сутки - это на 2 тысячи больше предыдущего антирекорда
21.10.2021, 13:31 / Общество
Новый суточный антирекорд: на Среднем Урале выявили 610 случаев коронавируса
21.10.2021, 13:09 / Общество
QR-код: как правильно оформить отстранение от работы?
21.10.2021, 13:01 / Общество
QR-код: задержки появления кодов на портале госуслуг составляют до трёх недель