Екатеринбург накрыло первым осенним снегопадом

В выходные в уральской столице ожидается переменный дождь. Фото: Юрий Петухов.

В ночь с 21 на 22 октября в Екатеринбурге выпал первый осенний снег. В выходные в уральской столице ожидается переменный дождь.

Сегодня МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области. Днём 22 октября также ожидается сильный мокрый снег, налипание снега на провода и гололедица на дорогах.

"Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров. По возможности ограничить дальние поездки", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: Юрий Петухов

По данным Уральского гидрометцентра, уже 23 октября снег сменится дождём, который ожидается местами на Среднем Урале. В воскресенье, 24 октября, временами ожидается мокрый снег. Днём 22 октября столбики термометров будут показывать +4...+9°С, 23 октября - +7...+12°С, а 24 октября - снова +4...+9°С.