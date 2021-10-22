Показываем, как Екатеринбург встречает снежное утро

Деревья накрыло шапочкой липкого снега. Фото: Алексей Кунилов

Минувшей ночью Екатеринбург накрыл первый осенний снегопад. Показываем, как жители города встречают первое снежное утро.

Снег выпал в ночь с 21 на 22 октября. Сегодня днём ожидаются сильный мокрый снег, налипание снега на провода и гололедица на дорогах. МЧС выпустило предупреждение о непогоде.

Фото: Алексей Кунилов

Стартовал сезон, когда утро у автомобилистов начинается с очищения своего автомобиля. Снег мог стать неожиданностью для екатеринбуржцев. Некоторые водители не успели поменять летние шины на зимние. Сотрудники ГИБДД напоминают, что это необходимо делать заблаговременно, чтобы избежать аварий на дорогах. Сильных сложностей с выездом из дворов не возникло, так как снега выпало немного.

По данным сервиса Яндекс.Карты, пробки на дорогах оцениваются в 6 баллов. Наиболее сильные заторы встречаются на Куйбышева от Московской до 8 Марта в обе стороны, на Малышева от Репина до Московской и от Вайнера до 8 Марта. Также движение существенно затруднено на проспекте Ленина. Пробка начинается ещё на улице Татищева от улицы Пирогова и завершается на проспекте Ленина на перекрёстке с Банковским переулком.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Кто-то из детей забыл варежки на заборе. А они ему сегодня могли бы пригодиться! Днём 22 октября столбики термометров будут показывать всего +4...+9°С.

Фото: Алексей Кунилов