Клещи в этом году покусали 34 314 свердловчан

На территории Свердловской области зарегистрировано 34314 пострадавших от клещей. Фото: Александр Исаков

На территории Свердловской области в 2021 году зарегистрировано 34 314 пострадавших от клещей. Это на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года (31 307 случаев) и на 11,1% выше среднемноголетних данных (30 697 случаев).

Первый случай присасывания клеща в этом году зафиксирован 29 марта, последний - 18 октября.

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрирован 6421 пострадавший от укуса клеща. Это на 19% ниже аналогичного периода 2020 года (7 228 случаев), но на 5% превышает среднемноголетний уровень (5 599 случаев).

Предварительный диагноз "клещевой вирусный энцефалит" был поставлен пациентам в 21 муниципалитете и подтверждён у 83 жителей Свердловской области. Это почти в два раза выше уровня 2020 года (42 случая).