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22 октября 2021, 15:13

МЧС: в Свердловской области 23 октября ожидается ветер до 20 м/с

Девушки идут

Скорость ветра будет достигать 20 м/с. Фото: Павел Ворожцов

МЧС по Свердловской области выпустило предупреждение о непогоде. 23 октября скорость ветра в порывах будет достигать 20 м/с.

МЧС напоминают, что в ветреную погоду может осложниться пожароопасная обстановка, поэтому необходимо соблюдать меры пожарной безопасности. Находясь дома, закройте все форточки и окна, проверьте, чтобы они были надёжно закрыты. Спасатели советуют отключить газ, электричество и водопровод.

Если непогода застала вас на улице, стоит держаться подальше от лёгких построек, зданий, деревьев, линий электропередач и рекламных щитов.  Опасность в том числе представляет и кровля.

Автовладельцам советуют быть внимательными и не парковать машину вблизи деревьев и фасадов зданий. Лучший способ защиты автомобиля от последствий непогоды – крытая парковка.

По данным Уральского гидрометцентра, 23 октября в Свердловской области ожидается облачность с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днём местами небольшие дожди, температура воздуха поднимется до +7...+12°С. В Екатеринбурге в этот день будет преимущественно без осадков, воздух прогреется до +9...+11°С.

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