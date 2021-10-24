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24 октября 2021, 18:07

В Свердловскую область придут ночные заморозки до -11°C

Уточка идёт по асфальту

На неделе будет выпадать снег. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области похолодает. Ночью температура воздуха опустится до -11°C.

В понедельник, 25 октября, в области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой мокрый снег, превращающийся в дождь. В светлое время суток температура воздуха составит +2...+7°C. Ночью температура опустится до -1°C, на севере - до -5°C. 

В столице Урала в понедельник облачно с прояснениями, днём без существенных осадков, ночью могут быть небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём воздух прогреется до +5...+7°C, ночью до +4°C.

Во вторник, 26 октября, согласно прогнозам Уральского управления гидрометцентра, на территории региона будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днём температура достигнет -2...+3°C, ночью до -7°C.

В Екатеринбург в этот день ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Столбик термометра поднимется до +1...+3°C, ночью опустится до -4°C.

В среду, 27 октября, в Свердловской области будет облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Днём температура воздух будет -1...+4°C, ночью - до -6°C, на севере до -11°C.

В этот день в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега. Днём температура воздуха составит +2...+4°C, ночью до -3°C.

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