Под чёрной плёнкой

Мазутное море у старой котельной вблизи посёлка Лёвиха в Кировградском районе. Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Росприроднадзора

И мазут, и бензин, и дизельное топливо… В этом году в уральских муниципалитетах зафиксировали сразу несколько случаев разлива нефтепродуктов. Пострадали животные и люди. Особенно несладко пришлось жителям Верхней Салды, где химические смеси просочились в почву во время летнего наводнения. Последствия этого происшествия ликвидируются до сих пор.

Человеческий фактор

Первый случай разлива нефтепродуктов в регионе случился в феврале: на 149-м километре автодороги Ивдель – Североуральск опрокинулся бензовоз, перевозивший в цистерне бензин и дизельное топливо. Виной всему стала скользкая дорога. Водитель, к счастью, не пострадал, но, пока машину ставили на колёса, часть топлива вытекла на землю. По данным Росприроднадзора, примерно 450 литров на площади 30 квадратных метров. Из-за сильных холодов взять отбор проб сразу не удалось – это сделали спустя несколько дней. Ущерб, нанесённый почве (сумму в ведомстве не называют), предъявили собственнику бензовоза, и он его оплатил.

В апреле на Верхнетагильской ГРЭС произошёл разлив мазута – на участке мазутопроводов разорвало дренажную трубу. Росприроднадзор возбудил административное производство в отношении предприятия по статье 8.1 КоАП РФ («Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов»).

А в июле с неприятной ситуацией столкнулись и жители посёлка Горноуральский. В лесу около посёлка долгое время стояли старые резервуары для нефтепродуктов, но этим летом они неожиданно оказались разгерметизированными. Как выяснилось, постарались «охотники» за металлоломом. В итоге жидкость вытекла – образовалось маслянистое болото площадью 635 квадратных метров. В нём погибло несколько птиц и собака. Информацию подтвердили в местной прокуратуре.

– Ищем собственника земельного участка, владельцев резервуаров, они должны будут восстановить плодородный слой почвы и возместить ущерб, – сказал глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников.

За водой – мазут

Но больше всего не повезло соседям Горноуральского – жителям Верхней Салды. Мало того что из-за обильных осадков там произошло наводнение (на территории ввели ЧС), так ещё в почву попал мазут. Как рассказали в городской мэрии, после прорыва дамбы затопило старый железоделательный завод. Предприятие давно не работает, но его площадка за два с лишним века основательно пропиталась нефтепродуктами и металлической пылью. Большая вода их подняла – сады и дома в округе покрылись тёмной плёнкой.

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура зафиксировала превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ в почве: алюминия в 1,6 раза, натрия в 1,4 раза, нефтепродуктов в 1,6 раза, никеля в 3,4 раза, серы в 3,3 раза. Больше всего их скопилось в районе Маральского моста по улице Розы Люксембург, на земельных участках по улицам Маральской и Свердлова. Как результат – более 400 жителей лишились урожая.

Сейчас в Верхней Салде идёт рекультивация земель, чтоб восстановить плодородность почвы. Глава округа Константин Носков сообщил, что в администрацию поступило 11 заявлений от жителей с просьбой довезти почвогрунт на участки (верхний слой смыло водой, и оставшейся земли недостаточно для посевных работ). И два заявления – о полной замене всего почвогрунта. Все заявки удовлетворены, почвогрунты уже доставлены людям.

Заместитель областного министра природных ресурсов и экологии Вероника Русинова на своей странице в Instagram написала, что для восстановления участков завезено 100 тонн торфа и 190 тонн земли. В присутствии жителей взяты лабораторные пробы грунта для исключения фактов загрязнения нефтепродуктами. Рекультивация пройдёт в общей сложности на 17 участках. Ущерб, по оценкам экспертов, составил почти 11 млн рублей.

В чём опасность?

Разлив нефтепродуктов – штука чрезвычайно опасная для окружающей среды, говорят экологи. Всё дело в том, что нефтепродукты – это химические соединения длительного распада.

– Плёнка, которую они образуют, накрывая почву и воду, препятствует доступу воздуха и света, – объясняет Александр Калинкин, заместитель председателя Свердловского областного отделения Всероссийского общества охраны природы. – Нарушается экологическое состояние почвенных покровов, то есть почва перестаёт быть питательной средой для растений, и они гибнут. Для обитателей водоёма это страшная история: вода под воздействием нефтепродуктов меняет цвет, вкус и запах, нарушается влаго- и теплообмен с атмосферой. Все биоорганизмы, рыбы, водоплавающие птицы, как правило, погибают. В природе всё взаимосвязано, и если популяция одного вида страдает, нарушается вся цепочка, значит, пострадают и животные. Для человека нефтепродукты, особенно мазут, тоже опасны – они высокотоксичны и оказывают отравляющее воздействие. Конечно, рано или поздно территория, где случился разлив нефтепродуктов, восстановится сама. Но если вовремя не принять меры по очистке водоёмов и рекультивации земель, на это может уйти несколько лет.

Директор департамента наук о Земле и космосе УрФУ Татьяна Радченко отметила, что научное сообщество тоже обеспокоено проблемой:

– В таких ситуациях многое зависит от того, сколько нефтепродуктов попало в почву и водоёмы. Объём очень важен. Могу сказать, что уже есть научные исследования по бактериям, которые способны расщеплять нефтяные плёнки и ускорять процесс очистки. Но пока это только в стадии обсуждения. Вообще, разлив нефтепродуктов – проблема серьёзная, и последствия для территорий, где их вытекло особенно много, могут быть катастрофическими. В природе заложен механизм самоочищения, и он, конечно, сработает, но на это потребуется длительное время. Если говорить конкретно о ситуации в Верхней Салде, там нефтепродукты принесла вода, и верхний слой почвы однозначно ими пропитался. И его нужно убирать, причём как можно скорее, иначе никаких урожаев не будет. А вместо него класть почвогрунт. Такая рекультивация абсолютно оправданна, и это правильный шаг.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В тему Случаи разлива нефтепродуктов в Свердловской области происходят ежегодно. Так, летом прошлого года в надзорные органы обратились бдительные жители посёлка Лёвиха (Кировградский район). Вблизи посёлка обнаружилась неработающая котельная со складом резервного топлива – около 100 тонн мазута. «Соединительная часть трубопровода и ёмкости резервного топлива, из которой осуществлялась закачка мазута, была открыта. Заглушек – нет. Ниже по склону – разлив мазута, в результате чего на поверхности земли образовались две ямы, заполненные топливом, объёмом 30 и 15 кубических метров. Около садовых участков отмечены факты выделения из земли неустановленной чёрной маслянистой жидкости. Идёт административное расследование», – говорится на официальном сайте Росприроднадзора. А в посёлке Кошай (Сосьвинский ГО) случился разлив нефтепродуктов при подготовке к плановым работам на нефтепроводе компании «Транснефть-Сибирь». К счастью, всё произошло в границах охраняемой зоны трубопровода, окружающая среда и люди не пострадали.