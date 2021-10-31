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31 октября 2021, 16:59

Владимир Путин: Среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой

Владимир Путин

На заседании Путин подчеркнул, что Россия сталкивается с опустыниванием, эрозией почв, а также таянием ледников в зоне вечной мерзлоты. Фото: пресс-служба Кремля.

В воскресенье, 31 октября, проходит второе заседание саммита "Групп двадцати" (G20), в котором принимает участие Президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что в России потепление наступает быстрее, чем в среднем в мире.

На заседании Путин подчеркнул, что Россия сталкивается с опустыниванием, эрозией почв, а также таянием ледников в зоне вечной мерзлоты.

"Отмечу, что и среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой - более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась почти на полградуса. В Арктике скорость потепления, как вы знаете, ещё выше", - передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

В связи с этим, по словам главы государства, Россия активно участвует в международных программах по сохранению климата. Речь идёт и о Рамочной конвенции ООН об изменении климата, и о Парижском соглашении. Помимо этого в РФ реализуется политика по снижению эмиссии парниковых газов, сокращению выбросов попутного газа при добыче нефти, а также декарбонизации.

Как заявил российский лидер, за последние 20 лет углеродная интенсивность отечественной экономики с каждым годом снижалась в среднем на 2,7%, что больше, чем в целом по миру.

"Недавно мы приняли решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года. Эта программа станет важным элементом достижения поставленной цели: обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года. И мы публично объявили о том, что берём на себя такое обязательство", - добавил Владимир Путин.

Напомним, вчера на первом заседании саммита G20 Президент РФ призвал страны "двадцатки" разработать механизм оперативного обновления вакцин, который позволит эффективно бороться с новыми мутациями вирусов.

Областная газета Свердловской области

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